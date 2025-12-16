S.T.A.L.K.E.R. 2 bekommt kostenloses Update

GSC Game World gibt bekannt, dass schon heute ein kostenloses Update für "S.T.A.L.K.E.R. 2" veröffentlicht wird. Dieses umfasst einen neuen Handlungsstrang mit acht Quests, sieben Schauplätzen, sechs Charakteren, eine Waffe und ein Hub.

Besagtes Update erweitert die offene Spielwelt von "S.T.A.L.K.E.R. 2" um eine neue Quest, welche rätselhafte Vorgänge im westlichen Teil der Zone untersucht. In der Nähe von Malachite stören nämlich unbekannte Radiosignale die Kommunikation der Forscher. Stalker berichten gleichzeitig nach dem Empfang von körperlichen Beschwerden und Halluzinationen.

Professor Medulin sucht nach Antworten, stösst aber an seine Grenzen, während der Funkexperte Banzai in die Untersuchung eingreift und in eine Notlage gerät. Seine Hilferufe hallen fast überall in der Zone wider und führen die Spur in den Roten Wald, wo Entscheidungen dann den Verlauf bestimmen.

Parallel dazu erweitert das Update das Arsenal von "S.T.A.L.K.E.R. 2": Mit dem GP37V2 steht jetzt nämlich auch eine modifizierte Variante des bekannten Sturmgewehrs zur Verfügung, ausgestattet mit Schalldämpfer, Zielfernrohr sowie Fokus auf Einzelfeuer und Feuerstösse. Präzision und taktisches Vorgehen rücken damit stärker in den Vordergrund, ergänzt durch mehr als 30 weitere Waffen samt Aufsätzen.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" erschien am 20. November 2024 für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgte genau ein Jahr später.