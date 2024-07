S.T.A.L.K.E.R. 2 wegen unerwartete Anomalien verschoben

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" wird nun am 20. November 2024 erscheinen, statt wie bisher geplant am 5. September 2024.

"Wir wissen, dass Sie vielleicht des Wartens müde sind, und wir wissen Ihre Geduld zu schätzen. Diese zwei zusätzlichen Monate werden uns die Möglichkeit geben, weitere „unerwartete Anomalien“ (oder einfach „Bugs“) zu beheben. Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis - es bedeutet uns sehr viel. Wir freuen uns genauso wie ihr darauf, das Spiel endlich zu veröffentlichen und euch die Möglichkeit zu geben, es selbst zu erleben."

Yevhen Grygorovych, Game Director bei GSC Game World

Die Veröffentlichung steht kurz bevor und das Team ist bereit, das bisher grösste und umfassendste Update zum Spiel zu veröffentlichen. "S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive" wird in Zusammenarbeit mit Xbox am 12. August 2024 veröffentlicht und bietet eine Vielzahl von neuen Inhalten, darunter:

Interviews und Blicke hinter die Kulissen des Entwicklungsprozesses

Jede Menge neues Videomaterial, darunter ein Überblick über die Welt, verschiedene Schauplätze, Gameplay und Zwischensequenzen

Ein kompletter Video-Walkthrough für eine der Story-Quests

Dieser Entwickler-Deep-Dive soll den Fans ein umfassendes Verständnis dafür vermitteln, wie sich der Titel spielt und aussieht. Weitere Details werden bald bekannt gegeben.

Seit dem Beginn des Krieges, den Russland gegen unser Land geführt hat, unterstützt GSC Game World die Ukraine auf jede erdenkliche Weise.

Denjenigen, die das Gleiche tun möchten, empfehlen wir diesen Link zum offiziellen Wohltätigkeitsfonds von Herrn Volodymyr Zelenskyy, dem Präsidenten der Ukraine selbst.