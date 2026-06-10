Star Fox Remake: Frisches Gameplay

Nintendo präsentiert ausführliche Gameplay-Impressionen aus dem kommenden "Star Fox Remake". Basis dafür ist die unlängst veröffentlichte Demo.

Hier wird uns nämlich fast elf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Star Fox Remake" zu erwarten sein wird. Dabei gibt es eine komplette Mission aus dem Spiel zu sehen. Neben dem immer noch unverwüstlichen Shooter-Gameplay bleiben hier hauptsächlich die liebevoll und detailliert gestalteten Charaktere in den Zwischensequenzen in Erinnerung.

Erst letzte Woche war ein umfangreicher Übersichtstrailer zu "Star Fox Remake" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Fox Remake" erscheint am 25. Juni exklusiv für Switch 2.*