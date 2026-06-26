Star Fox Remake: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "Star Fox Remake" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Star Fox Remake" über 20 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man Entwickler Velan Studios in sämtlichen Bereichen gute Arbeit und lobt einige der Modernisierungen bzw. Verbesserungen. Dazu zeigt man stets passende Gameplaysequenzen und zieht direkte Vergleiche zu den Originalen.

Erst gestern war Update 1.1.0 für "Star Fox Remake" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Fox Remake" erschien gestern exklusiv für Switch 2.