Star Fox: Übersichtstrailer zum Remake

Nintendo hat einen umfangreichen Übersichtstrailer zur kommenden Neuauflage von "Star Fox" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns das Remake von "Star Fox" fast siebeneinhalb Minuten lang genauer vorgestellt. Dabei thematisiert man etwa die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt und zeigt die einzelnen Charaktere. Dem Kampfsystem widmet man sich ebenfalls. Insgesamt scheint heir eine liebevoll gemachte Neuauflage auf uns zuzukommen.

Das Remake von "Star Fox" war Anfang Mai im Rahmen einer überraschenden separaten Direct-Episode angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Neuauflage von "Star Fox" erscheint am 25. Juni exklusiv für Switch 2.