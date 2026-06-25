Star Fox Remake jetzt auch mit Battle Modus & neuem Schwierigkeitsgrad

Die Velan Studios haben Update 1.1.0 für "Star Fox Remake" veröffentlicht. Damit erweitert man den Titel um einen neuen Battle Modus, weitere Avatar-Einstellungen und den Schwierigkeitsgrad "Easy Campaign Mode", welcher einen leichteren Einstieg in die Kampagne ermöglicht.

Ausserdem behebt das Update für "Star Fox Remake" zahlreiche Fehler in Kampagnen- und Herausforderungsmissionen. Mehrere Probleme, welche den Spielfortschritt blockieren oder Level unter bestimmten Bedingungen unabschliessbar machen konnten, wurden korrigiert. Auch Fehler bei Trefferzählungen, Bonuspunkten sowie der Erfassung abgeschlossener Herausforderungen wurden beseitigt. Zusätzlich haben die Entwickler die Missionsbeschreibungen angepasst und weitere technische Korrekturen vorgenommen, um die allgemeine Spielerfahrung zu verbessern.

Wir konnten "Star Fox Remake" bereits genauer unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Fox Remake" erscheint heute exklusiv für Switch 2.