Star Fox Remake für Switch 2 angekündigt

Ohne Vorwarnung hat Nintendo um Mitternacht in einer separaten Direct-Präsentation ein Remake von "Star Fox" für Switch 2 angekündigt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Die Neuauflage von "Star Fox" basiert auf dem Klassiker "Lylat Wars" für das Nintendo 64, welcher hierzulande am 4. Oktober 1997 für das Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Neben einer komplett erneuerten Grafik wurden auch die Charaktere rund um Fox McCloud und dessen Crew einer Frischzellenkur unterzogen und von Grund auf neu designt.

Zudem erwarten uns im kommenden Remake von "Star Fox" verschiedene Spielmodi, darunter etwa ein Koop- und ein Onlinemodus, GameShare-Unterstützung sowie die Steuerung mit dem Nintendo Switch Online Nintendo 64-Controller und per Mausfunktion der Switch 2 wurden ebenfalls bestätigt.

Das Remake von "Star Fox" erscheint am 25. Juni exklusiv für Switch 2.