Star Overdrive hat ein Release-Datum

Der italienische Entwickler Caracal Games gab heute das Veröffentlichungsdatum für ihr mit Spannung erwartetes Indie-Open-World-Action-Adventure "Star Overdrive" bekannt. Es wird am 10. April 2025 für die Nintendo Switch erscheinen.

Während ihr die weitläufige ausserirdische Welt des Spiels durchquert, müsst ihr euch herausfordernden Gegnern stellen, knifflige Rätsel lösen und Geheimnisse aufdecken, die in verschiedenen Biomen versteckt sind. Das Spiel ermöglicht es euch, euer Hoverboard individuell zu gestalten und dessen Geschwindigkeit, Handhabung und Schwerkraft an euren persönlichen Stil oder die anstehenden Herausforderungen anzupassen.

Nach der Nintendo Direct-Präsentation im August 2024 erregte "Star Overdrive" die Aufmerksamkeit von Sci-Fi- und Action-Adventure-Fans. Während der Enthüllung nannten die Entwickler "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" als eine ihrer grössten Inspirationen. "Star Overdrive" ist zwar von klassischen Open-World-Actionspielen inspiriert, bietet aber mit seiner Hoverboard-basierten Navigation und seinen physikgesteuerten Kräften ein ganz eigenes Erlebnis.