Star Trek: Infinite: Neues Strategiespiel

Paradox Interactive und Entwickler Nimble Giant Entertainment haben unter Lizenz von Paramount Consumer Products "Star Trek: Infinite" vorgestellt, ein Grand Strategy Game, das auf der kultigen Sci-Fi-Franchise basiert. Einige Jahrzehnte vor "Star Trek: The Next Generation" angesiedelt, werden die Spieler eine ganze Flotte im "Star Trek"-Universum steuern und eine der vier Grossmächte in der Galaxie befehligen: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. "Star Trek: Infinite" erscheint diesen Herbst für PC und MacOS.

In "Star Trek: Infinite" übernimmt der Spieler das Kommando über eine der vier Grossmächte in der Galaxie. Jede davon verfügt über individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests und vieles mehr, um das Spielgefühl individuell zu gestalten. Mit beeindruckender Grafik, schwierigen Entscheidungen und einzigartigem Gameplay ermöglicht dieses Spiel den Spielern, ein geliebtes Franchise auf eine neue Art und Weise zu erleben, während sie den Kontakt zu anderen Imperien und Welten suchen.

"Es ist uns eine Ehre, eines der kultigsten Objekte der Unterhaltungsindustrie für unsere Spieler und die multigenerationale Fangemeinde von Star Trek zum Leben zu erwecken. ir wissen, wie viel dieses Franchise den Fans auf der ganzen Welt bedeutet, und wir arbeiten eng mit Nimble Giant und Paramount Consumer Products zusammen, um ein originalgetreues und überzeugendes Spiel zu entwickeln, das ihren Erwartungen gerecht wird."

Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive