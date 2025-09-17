Star Trek Online: Unleashed startet bald

Arc Games und DECA gaben bekannt, dass "Star Trek Online: Unleashed", die 34. Staffel des Free-to-Play-"Star-Trek"-MMORPGs, am 23. September 2025 für PC und am 11. November 2025 für PlayStation- und Xbox-Konsolen starten wird.

In "Star Trek Online: Unleashed" begeben sich Captains auf einen gewagten Einsatz, um einen mächtigen ätherianischen Anführer zu stellen. Diese Mission markiert einen entscheidenden Schlag, um die ätherianische Bedrohung ein für alle Mal zu zerschlagen. Ihr taucht in gefährliche Situationen auf vertrautem Terrain ein, werdet neuen Gefahren begegnen und unerwartete Herausforderungen meistern. Diese neuesten Story-Inhalte bereiten die Bühne für weitere Inhalte, die in naher Zukunft bevorstehen.

Features