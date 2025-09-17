Star Trek Online: Unleashed startet bald

Arc Games und DECA gaben bekannt, dass "Star Trek Online: Unleashed", die 34. Staffel des Free-to-Play-"Star-Trek"-MMORPGs, am 23. September 2025 für PC und am 11. November 2025 für PlayStation- und Xbox-Konsolen starten wird.
In "Star Trek Online: Unleashed" begeben sich Captains auf einen gewagten Einsatz, um einen mächtigen ätherianischen Anführer zu stellen. Diese Mission markiert einen entscheidenden Schlag, um die ätherianische Bedrohung ein für alle Mal zu zerschlagen. Ihr taucht in gefährliche Situationen auf vertrautem Terrain ein, werdet neuen Gefahren begegnen und unerwartete Herausforderungen meistern. Diese neuesten Story-Inhalte bereiten die Bühne für weitere Inhalte, die in naher Zukunft bevorstehen.
Features
Neue Episode – Die besten Pläne: Captains folgen einem Handlungsaufruf von Hugh, dem renommierten Anführer der Kooperative-Borg und Direktor des Rückgewinnungsprojekts, der dringend ihre Anwesenheit auf Deep Space 9 erbittet. Mit eingehenden Geheimdienstinformationen, die Thaseen-Feis Standort preisgeben, treten Spieler an der Seite von Hugh, Seven of Nine und anderen Verbündeten zu einer gewagte Extraktionsmission an, die das Kräfteverhältnis in der Galaxie verschieben könnte.
Neues Einsatzkommando – Zerschlagener Frieden: Captains reagieren auf einen Notruf, während das Khitomer-Hauptquartier unter Belagerung gerät. Spieler müssen Seven of Nine im Orbit unterstützen, um mehrere feindliche Invasionen abzuwehren, während sie am Boden gegen Bedrohungen kämpft. In diesem intensiven neuen 5-Spieler-Raum-Einsatzkommando gilt es, Risse zu neutralisieren und dabei Angriffswellen und sogar ehemalige Verbündete abzuwehren.