Star Trek: Resurgence auch für Switch

Dramatic Labs hat eine Switch-Portierung von "Star Trek: Resurgence" in Aussicht gestellt. Einen Erscheinungstermin dafür nennt man auch und dieser ist erfreulich nah.

Demnach wird "Star Trek: Resurgence" schon ab 28. August auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich sein. Über eventuelle Exklusiv-Features oder entsprechende Inhalte ist nichts bekannt, aber erfahrungsgemäss gehen wir mal von einer 1:1-Portierung der anderen Versionen aus. Technisch wird man dabei im direkten Vergleich zu den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft sowie dem PC aber sicher einige Federn lassen müssen.

"Star Trek: Resurgence" erschien bereits am 23. Mai 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.