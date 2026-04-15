Star Trek: Resurgence verschwindet aus den Stores

Das Story-Abenteuer "Star Trek: Resurgence" verschwindet aktuell schrittweise aus den digitalen Stores – und das hat einen klaren Grund: Die zugrunde liegende Lizenz ist ausgelaufen.

Laut offizieller Mitteilung der Entwickler ist die Vertriebslizenz für das Spiel abgelaufen, weshalb es nicht länger verkauft werden darf. Infolgedessen wird der Titel nach und nach aus Plattformen wie Steam, PlayStation und Xbox entfernt.

Die Delistings haben bereits begonnen: Die Xbox-Version wurde Berichten zufolge schon entfernt, während andere Plattformen zum Teil noch folgen oder kurz davor stehen. Auf Steam ist der Kauf inzwischen ebenfalls nicht mehr möglich.

Wichtig für bestehende Käufer: Wer "Star Trek: Resurgence" bereits besitzt, kann das Spiel weiterhin herunterladen und spielen. Die Entfernung betrifft ausschliesslich den Verkauf, nicht den Zugriff auf bereits gekaufte Versionen.