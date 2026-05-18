Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Patch 1.7 (PC)

Der Delta Flyer wird in der Shuttlebucht gebaut und bringt eine neue Questreihe mit Tom Paris in Sektor 7, Konstruktionsmechaniken sowie eine Kampfunterstützungsfunktion, die Belohnungen nicht aufteilt. Dazu gibt es neue Delta-Flyer-spezifische Verzweigungen in bestehenden Quests, darunter "Old Friends, New Enemies", "The Drone" und "Uprising".
Abseits des Delta Flyers bietet das Update 1.7 Quality-of-Life- und Stabilitätserweiterungen: ein überarbeitetes Bridge-UI, PlayStation-Gamepad-Support, eine Reihe von Quest-Fixes in einigen der grösseren Storylines sowie Crash- und Speicherstand-Fixes.
Wenn ihr auf der Konsole spielt, müsst ihr nicht lange warten. Der Patch erscheint Anfang Juni für Konsolen.
Quest- & Event-Fixes
- Mehrere Blocker in bestehenden Quests behoben, darunter Duranium-Invasion, Das oberste Gebot, Equinox, Das ungewisse Dunkel, Skorpion, Der gute Hirte, Unschuld, Der Zeitzeuge, Denkfabrik und Das Rennen.
- Fehler behoben, durch die Questreihen nach dem Laden älterer Spielstände steckenbleiben konnten.
- Falsche oder fehlende POI-Sichtbarkeit in mehreren Missionen behoben.
- Mehrere fehlerhafte Dialogzweige, fehlende Bedingungen und falsche Ergebnisprioritäten behoben.
- Probleme mit der Moral-Questreihe im Zusammenhang mit Unzufriedenheit, letzten Warnungen und Meuterei behoben.
- Fehler behoben, durch die Helden nach Events fälschlicherweise nicht mehr verfügbar sein konnten.
- Mehrere fehlende oder falsche Texte für die Questverfolgung behoben.
- Handhabung von Questreihen-Resets für gepatchte Spielstände verbessert.
- Fehler behoben, durch den einige Event-Optionen mit Mehrfachauswahl bei hohen Schwierigkeitseinstellungen nicht nutzbar waren.