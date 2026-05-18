Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Patch 1.7 (PC)

Der Delta Flyer wird in der Shuttlebucht gebaut und bringt eine neue Questreihe mit Tom Paris in Sektor 7, Konstruktionsmechaniken sowie eine Kampfunterstützungsfunktion, die Belohnungen nicht aufteilt. Dazu gibt es neue Delta-Flyer-spezifische Verzweigungen in bestehenden Quests, darunter "Old Friends, New Enemies", "The Drone" und "Uprising".

Abseits des Delta Flyers bietet das Update 1.7 Quality-of-Life- und Stabilitätserweiterungen: ein überarbeitetes Bridge-UI, PlayStation-Gamepad-Support, eine Reihe von Quest-Fixes in einigen der grösseren Storylines sowie Crash- und Speicherstand-Fixes.

Wenn ihr auf der Konsole spielt, müsst ihr nicht lange warten. Der Patch erscheint Anfang Juni für Konsolen.

Quest- & Event-Fixes