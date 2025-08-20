Star Trek: Voyager - Across the Unknown angekündigt

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite kündigten heute "Star Trek: Voyager – Across the Unknown" an, ein brandneues, storybasiertes Survival-Strategiespiel im "Star Trek"-Universum, offiziell lizenziert von Paramount Consumer Products. Der Titel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung.

An Bord der U.S.S. Voyager und tief in den unerforschten Weiten des Delta-Quadranten lädt "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" euch dazu ein, die legendäre Heimreise des Raumschiffs zur Erde neu zu erleben – und neu zu schreiben. Das Spiel verbindet Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen. Erlebt die Dynamik der Crew und eine frische Interpretation eines der beliebtesten Science-Fiction-Universen – mit Was-wäre-wenn-Szenarien, die neue Möglichkeiten eröffnen.

Eure Entscheidungen formen sowohl das Schicksal der Crew als auch die U.S.S. Voyager selbst. Mit jedem Spieldurchlauf wird das Schiff zu einer anderen Version seiner selbst – neu konstruiert und neu gedacht, abhängig vom eingeschlagenen Kurs durch den Quadranten und den eigenen Entscheidungen.

"Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist ein Projekt, das aus Leidenschaft entsteht – sowohl in Bezug auf die Erzählung, als auch für das Erbe von Star Trek. Wir freuen uns darauf, die Crew der U.S.S. Voyager wieder ins Rampenlicht zu rücken – in einer Weise, die sich treu am Kanon orientiert und dennoch neue erzählerische Horizonte eröffnet."

onas Hüsges, COO bei Daedalic Entertainment

"Als lebenslange Star Trek-Fans sind wir begeistert, zu diesem ikonischen Universum beitragen zu können. Dieses Spiel ist nicht nur Nostalgie – es geht darum, den Spieler das Kommando zu übergeben und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Kurs durch das Unbekannte zu setzen."

Daniel Bernard, Game Director bei gameXcite