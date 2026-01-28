Star Trek: Voyager - Across the Unknown: Neues Deep-Dive Video

Die Macher von "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" haben ein sehr schickes und informatives Deep Dive Video für euch...

Gleichzeitig kündigt Daedalic Entertainment eine Demo zu "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" für die Nintendo Switch für Anfang Februar an. Ihr könnt als noch vor dem Release am 18. Februar Janeways Sitz auf der U.S.S. Voyager auf Nintendo Switch 2 einnehmen.

Die Demo bietet euch einen ersten Hands-on-Eindruck des zentralen Spielerlebnisses. Ihr führt die Voyager durch den Delta-Quadranten und trefft Entscheidungen, die von Captain Janeways Führungsstil aus der TV-Serie "Star Trek: Voyager" inspiriert sind. Das Management des Schiffs, der Crew sowie die Herausforderungen einer langen Reise fern der Heimat stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Demo ist bereits auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar, sodass ihr eure Reise schon vor dem Start der Nintendo-Switch-2-Version beginnen könnt.

"Star Trek: Voyager - Across the Unknown" wird von gameXcite entwickelt und von Daedalic Entertainment veröffentlicht. Die Vollversion erscheint am 18. Februar.