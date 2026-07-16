Star Trek: Voyager - Across the Unknown: Delta-Quadrant wird grösser

Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite erweitern heute das Universum von "Star Trek: Voyager - Across the Unknown": Ab sofort sind der Expansion Pass und dessen erster DLC "Delta Chronicles" erhältlich. Gleichzeitig steht allen Spielerinnen und Spielern mit Patch 1.8 ein kostenloses Update zur Verfügung.

Der ab sofort erhältliche erste DLC "Delta Chronicles" umfasst fünf neue Nebenmissionen, die auf einigen der denkwürdigsten Episoden der Serie basieren: "Herkunft aus der Ferne", "Die Omega-Direktive", "Suspiria", "Eine Heimstätte" und "Eingeschleust". Wie bereits im Hauptspiel stehen euch dabei vor verzweigten Wahlmöglichkeiten mit weitreichenden Konsequenzen - und können so anders entscheiden als in der Serie.

Zwei neue Helden erweitern die spielbare Crew: Reginald Barclay in holografischer Form sowie Professor Forra Gegen vom reptilienartigen Volk der Voth. Beide verfügen über eigene, einzigartige Kampffähigkeiten. Vier neue NPC-Schiffe vergrössern zudem die Flotte des Delta-Quadranten, darunter das imposante Voth-Stadtschiff und ein Ferengi-Marodeur, der als Verbündeter rekrutiert werden kann. Neue Technologien runden die Inhalte des DLCs ab.

Für alle, die ihre Reise gerade erst beginnen, enthält die neue "Captain’s Collection" das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition sowie den Expansion Pass. Der Expansion Pass, der DLC "Delta Chronicles", Patch 1.8 und die "Captain’s Collection" sind ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.