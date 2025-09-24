Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Neues Video

Der erste Gameplay-Trailer zu "Star Trek: Voyager – Across the Unknown" wurde veröffentlicht. Das storybasierte Survival-Strategiespiel im "Star Trek"-Universum überlässt euch die Brücke der U.S.S. Voyager und eure Entscheidungen verändern sowohl das Schiff, als auch die Crew! Und dies mit allen Konsequenzen!

Ihr mögt einen Charakter, der in der Original-Serie stirbt? In "Star Trek: Voyager – Across the Unknown" könnt ihr entscheiden, was passieren soll. Wir sind gespannt welche Geschichten ihr schreiben werdet.