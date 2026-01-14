Star Trek: Voyager - Across the Unknown kommt auch für Switch 2

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler gameXcite haben "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" jetzt auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Zudem kennen wir jetzt zudem einen konkreten Releasetermin für sämtliche Plattformen und bekommen einen neuen Trailer gezeigt.

Aber ganz von vorne: Der neue Trailer zu "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" widmet sich über fünf Minuten lang in erster Linie dem Kampfsystem des Titels. Impressionen von der Spielwelt und einzelnen Menüs gibt es in diesem Kontext aber natürlich ebenfalls zu sehen.

Nun jedoch zur wohl wichtigsten Information, nämlich dem Releasetermin. "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" wird demnach ab dem 18. Februar erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC an. Zu inhaltlichen oder technischen Unterschieden wird gleichzeitig nichts gesagt.

"Star Trek: Voyager - Across the Unknown" war im August 2025 angekündigt worden.