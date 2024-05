Die Nightdive Studios schrauben weiter an "Star Wars: Dark Forces Remaster". Jetzt ist Patch 1.0.4 dafür verfügbar.

Besagter Patch 1.0.4 für "Star Wars: Dark Forces Remaster" beseitigt kleinere Fehler, nimmt Optimierungen vor und führt Verbesserungen durch. Wer sich diesbezüglich für sämtliche Details interessiert, sei hiermit an die englischen Patchnotes an dieser Stelle verwiesen.

In "Star Wars: Dark Forces" schlüpft ihr in die Rolle von Kyle Katarn, einem Überläufer des Imperiums, der zum Söldner wird. Er schliesst sich der Rebellenallianz an und infiltriert das Imperium, um das Dark Trooper Project aufzudecken. Die Remastered-Version bietet eine Auflösung von bis zu 4K und 120 FPS (ausgenommen Switch), verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung und Rendering sowie optionale Gamepad-Unterstützung.

"Star Wars: Dark Forces Remaster" erschien am 28. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.