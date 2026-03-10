Star Wars: Fate of the Old Republic: Zuwachs fÃ¼r das Entwicklerteam

Das Entwicklerteam von "Star Wars: Fate of the Old Republic" hat prominenten Zuwachs bekommen. So engagierten die Arcanaut Studios jetzt Pascal BlanchÃ© als Art Director.

Pascal BlanchÃ© arbeitete zuvor unter anderem an "Myst IV" und "Splinter Cell: Conviction" mit und war zuletzt bei Behaviour Interactive angestellt. Dort hatte er die kÃ¼nstlerische Leitung fÃ¼r Titel wie "Hooked on You" und "Meet Your Maker" Ã¼bernommen. Davor war er an der grafischen Gestaltung von einigen Ubisoft-Spielen wie etwa "Far Cry: New Dawn", "Assassin's Creed" und "Avatar" beteiligt. Er wirkte ausserdem an der Gestaltung der High Republic-Ã„ra von "Star Wars" mit, einschliesslich des Starlight Beacon.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" ist fÃ¼r den PC und noch nicht nÃ¤her spezifizierte Konsolen in Entwicklung.