Star Wars: Fate of the Old Republic: Entstehung mit neuer Investment-Holding

Heute gibt es interessante Neuigkeiten zu "Star Wars: Fate of the Old Republic". So entsteht der Titel mit einer neuen Investment-Holding.

Hintergründe dazu liefert uns ein Artikel von Bloomberg. Demnach steht jetzt ein neu gegründetes Investment- und Beteiligungsunternehmen namens GreaterThan Group (GTG) hinter "Star Wars: Fate of the Old Republic", welches gezielt in erfahrene Entwicklerstudios investiert.

Die Finanzierung von "Star Wars: Fate of the Old Republic" erfolgt dabei über eine von NetEase-Veteran Simon Zhu gegründete Holding. Das Unternehmen verfügt laut eigenen Angaben über etwa 100 Millionen Dollar an Kapitalzusagen und wurde nach dem Rückzug von NetEase aus mehreren Spieleinvestitionen aufgebaut.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" selbst wird von einem relativ kleinen Entwicklerteam in Kanada entwickelt. "Mass Effect"-Director Casey Hudson setzt auf eine kompakte Produktionsstruktur mit weniger als 50 Entwicklern und einem verstärkten Einsatz externer Unterstützung. Grosse Teams sollen bewusst vermieden werden. Damit will man die kreative Kontrolle sichern und Produktionsprozesse kompakt halten. Der Einsatz von KI-Technologien wird gleichzeitig ausgeschlossen.

Im März hatte es Zuwachs für das Entwicklerteam von "Star Wars: Fate of the Old Republic" gegeben. So engagierten die Arcanaut Studios Pascal Blanché als Art Director. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" ist für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen in Entwicklung.