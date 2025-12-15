Star Wars: Fate of the Old Republic: Erste Angaben zum Releasefenster

Die Enthüllung von "Star Wars: Fate of the Old Republic" war eine der Überraschungen der Game Awards. In den vergangenen Tagen gab es bereits einige Spekulationen über dessen Releasefenster.

Sp spekulierte Jason Schreier von Bloomberg, dass "Star Wars: Fate of the Old Republic" nicht vor 2030 erscheinen werde. Hauptgründe dafür seien, dass das Entwicklerteam erst in diesem Jahr gegründet wurde und natürlich auch die Komplexität des Open-World-Rollenspiels. Dadurch könnten wir es hier sogar mit dem ersten bestätigten Titel für die PS7 zu tun haben.

Der Konter von Casey Hudson liess aber nicht lange auf sich warten. Demnach werde "Star Wars: Fate of the Old Republic" definitiv vor 2030 erscheinen - primär deshalb, weil auch er nicht jünger werde.

"Star Wars: Fate of the Old Republic" ist für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen in Entwicklung.