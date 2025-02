Andor: Trailer zur 2. Staffel

Disney+ hat heute den Teaser Trailer zur 2. Staffel der Serie "Andor" von Lucasfilm veröffentlicht, die am 23. April endlich fortgesetzt wird. In Staffel 2 werden sich die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen, während der Krieg immer näher rückt und Cassian eine Schlüsselrolle in der Rebellenallianz einnimmt. Jeder wird auf die Probe gestellt, und je mehr auf dem Spiel steht, desto tiefgreifender werden der Verrat, die Opfer und die verschiedenen Absichten.

Voll von politischen Intrigen, Gefahren, Spannungen und grossen Herausforderungen ist die Serie ein Prequel zum Film "Rogue One: A Star Wars Story", in dem es um eine heldenhafte Rebellengruppe geht, die die Pläne für die Massenvernichtungswaffe des Imperiums stiehlt: Der Todesstern, und ist damit die Grundlage für die Ereignisse des Originalfilms von 1977. "Andor" spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von "Rogue One" und erzählt die Geschichte des Filmhelden Cassian Andor und seine Verwandlung von einem desinteressierten, zynischen Niemand zu einem Rebellenhelden auf dem Weg zu seinem epischen Schicksal.

"Einer der vielen Freuden an den Dreharbeiten zu „Andor“ ist der grosse Rahmen der Geschichte und die Anzahl der Charaktere, die wir kennenlernen können - gewöhnliche Menschen, imperiale Oberherren, leidenschaftliche Revolutionäre. Es sind echte Menschen, die epische Entscheidungen treffen, und sie alle stehen vor Fragen mit erschreckenden Konsequenzen. Cassians Reise ist die Seele und das Rückgrat unserer Geschichte, aber es ist der gesamte Chor, der hier die Show ausmacht. Ich bin sehr gespannt, dass die Zuschauer sehen können, wie es in Staffel 2 weitergeht."

Creator und ausführender Produzent Tony Gilroy

Diego Luna kehrt als Cassian Andor in der 2. Staffel von „Andor“ zurück und wird von den Darstellern Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn und Forest Whitaker unterstützt. Die Serie wurde von Tony Gilroy kreiert, welcher neben Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull und John Gilroy auch als ausführender Produzent fungiert. Tony Gilroy verfasste das Drehbuch für die ersten drei Folgen, Beau Willimon die Folgen 4-6, Dan Gilroy schrieb die Folgen 7-9 nieder und Tom Bissell brachte die Folgen 10-12 auf Papier. Die Regisseure der Serie sind Ariel Kleiman (Folgen 1-6), Janus Metz (Folgen 7-9) und Alonso Ruizpalacios (Folgen 10-12).

Die finale Staffel umfasst 12 Folgen, die in vier Kapitel mit jeweils drei Folgen unterteilt sind. Die Premiere des ersten Kapitels findet am 23. April statt, die folgenden Kapitel werden wöchentlich exklusiv auf Disney+ ausgestrahlt.