Star Wars: The Acolyte - Neuer Trailer

Anlässlich des jährlichen Star Wars Days hat Disney+ einen aufregenden, brandneuen Trailer sowie das neue Poster für "Star Wars: The Acolyte", die neue Original Serie von Lucasfilm, veröffentlicht. Die spannende Live-Action Serie startet mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, 5. Juni in der Schweiz und Liechtenstein, exklusiv auf Disney+.

In "Star Wars: The Acolyte" trifft ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie auf eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg). Als weitere Hinweise ans Licht kommen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, wo bösartige Kräfte zeigen, dass nicht alles so ist, wie es scheint..

Der preisgekrönte Komponist Michael Abels, bekannt für seine Arbeit an "Get Out" und "Us", hat den Score zu "Star Wars: The Acolyte" verfasst.