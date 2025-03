Star Wars: Episode III - Re-Release im Kino

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums hat Lucasfilm die Rückkehr von "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" auf die grosse Leinwand verkündet!

Ab dem 24. April wird die dritte Episode der legendären "Star Wars"-Saga für kurze Zeit wieder in den Deutschschweizer Kinos zu sehen sein. Unter den verschiedenen verfügbaren Formaten befindet sich neben 4K auch zum ersten Mal auch 4DX.

Für das komplette Poster bitte anklicken!

Der renommierte Grafiker Matt Ferguson hat anlässlich des Re-Release zum 20-jährigen Jubiläum ein faszinierendes neues Plakat entworfen.

In "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" kommt zum allerersten Mal die wahre Macht der Dunklen Seite zum Vorschein. Viele Jahre nach dem Beginn der Klonkriege führen die edelmütigen Jedi-Ritter eine gigantische Klonarmee in einem galaxisweiten Kampf gegen Separatisten an. Als die hinterhältigen Sith einen tausend Jahre alten Plan zur Herrschaft über die Galaxis enthüllen, fällt die Republik - aus deren Asche schliesslich das neue Galaktische Imperium entstehen wird. Mit Anakin Skywalker wird ein Jedi von der dunklen Seite der Macht verführt, der neue Schüler des Imperators zu werden – er wird zu Darth Vader. Als Obi-Wan Kenobi und Jedi-Meister Yoda untertauchen müssen, sind von den einst zahlreichen Jedi-Rittern nicht mehr viele übrig.

In den Hauptrollen spielen Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Frank Oz als Yoda, Jimmy Smits, Peter Mayhew, Ahmed Best, Oliver Ford Davies, Temuera Morrison, Anthony Daniels, Silas Carson, Kenny Baker, Samuel L. Jackson als Mace Windu und Christopher Lee als Count Dooku. George Lucas ist für Drehbuch und Regie verantwortlich.