Star Wars: Galactic Racer: Frisches Gameplay

Publisher Secret Mode und Entwickler Fuse Games haben neue Gameplay-Impressionen aus "Star Wars: Galactic Racer" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich satte 15 Minuten lang die Kampagne von "Star Wars: Galactic Racer" nähergebracht. Dabei gibt es natürlich primär Rennsequenzen zu sehen, aber wir dürfen etwa auch einen Blick in die stylishen Menüs werfen. Ein atmosphärischer Soundtrack untermalt zudem das Geschehen.

Zuletzt war "Star Wars: Galactic Racer" beim Summer Game Fest im Juni vertreten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Wars: Galactic Racer" erscheint am 6. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.