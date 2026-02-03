Star Wars: Galactic Racer wird Podrennen bieten

Abseits der formalen Ankündigung gab es bisher noch nicht viele handfeste Informationen zu "Star Wars: Galactic Racer". Das hat sich jetzt zumindest etwas geändert.

So hat Matt Webster, CEO und Firmenmitgründer von Fuse Games, jetzt immerhin ein Feature von "Star Wars: Galactic Racer" verraten. Demnach wird es darin nämlich auch Podrennen geben. Nähere Details dazu nannte er nicht, aber diese werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate garantiert noch folgen.

"Star Wars: Galactic Racer" war bei den vergangenen Game Awards im Dezember 2025 enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Star Wars: Galactic Racer" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.