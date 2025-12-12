Star Wars: Galactic Racer erscheint 2026

"Star Wars: Galactic Racer" macht die Triebwerke startklar und bringt 2026 eine auf Runs basierende Neuerfindung des Rennsports mit hohem Einsatz in die "Star Wars"-Galaxie. Das Spiel ist das Debüt des Entwicklerstudios Fuse Games – unter der Leitung des ehemaligen Criterion Games GM Matt Webster – in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und dem Publisher Secret Mode.

"Star Wars: Galactic Racer" führt euch in die Galaktische Liga ein, eine nicht sanktionierte Rennserie im gesetzlosen Outer Rim, wo Piloten in gefährlichen Rennen antreten, die nur die Mutigen überstehen. Rammt, drängt ab und schaltet Rivalen aus, während ihr verschiedene Klassen von Repulsorfahrzeugen steuert, die jeweils über unterschiedliche Physik und Spielstile verfügen. Rast über neue und bekannte Star Wars-Planeten, auf denen verzweigte Routen und abwechslungsreiche Umgebungen dafür sorgen, dass kein Rennen dem anderen gleicht.

Im Mittelpunkt steht Shade, ein einsamer Rennfahrer mit dem Traum von Ruhm und Rache. Doch Shade steht Kestar im Weg, ein rücksichtsloser Rivale, der eigene machthungrige Pläne für die Liga verfolgt. Fahrt alleine durch eine handlungsgetriebene Kampagne, in der Shade Bündnisse schmieden, Rivalen abhängen und lange genug überleben muss, um ein Elite-Rennpilot zu werden. Oder kämpft im kompetitiven Multiplayer um die Vorherrschaft und stellt euch strategischen PvP-Duellen, in denen euer Ruf auf dem Spiel steht. Passt euren Build an, schaltet bei jedem Run neue Fähigkeiten frei und meistert brutale Takedowns. Keine Macht. Keine Prophezeiung. Nur Können, Strategie und der Wille zum Aufstieg.

"Für uns hat Star Wars schon immer die Kraft des Staunens repräsentiert – und Rennen sind eine der spannendsten Ausdrucksformen davon. Mit Star Wars: Galactic Racer wollten wir neu definieren, was ein Rennspiel sein kann: abenteuerlich und spektakulär. Wir wollen, dass sich jedes Rennen durch dynamische Risiko-Belohnungs-Entscheidungen lebendig anfühlt und jeder Sieg bedeutsam ist."

Matt Webster, CEO von Fuse Games

"Von Anfang an hat sich Star Wars von der Rennkultur inspirieren lassen, von Podrennen bis hin zu Verfolgungsjagden quer durch die Galaxis. Mit Star Wars: Galactic Racer hat das Team von Fuse Games diesen Geist eingefangen und in eine neue Form des Rennabenteuers überführt. Wir können es kaum erwarten, dass Fans es erleben."

Douglas Reilly, VP und GM bei Lucasfilm Games

"Star Wars: Galactic Racer ist genau die Art von mutiger Erfahrung, für deren Unterstützung Secret Mode gegründet wurde. Fuse Games entwickelt etwas für das Genre Prägendes: ein Rennabenteuer mit Tiefe, Drama und Identität. Wir sind stolz darauf, mit ihnen und Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten, um diese Vision für Spieler weltweit zu verwirklichen."

James Schall, Chief Publishing Officer bei Secret Mode

"Star Wars: Galactic Racer" erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.