Star Wars: Galactic Racer: Releasetermin geleakt?

Es könnte sein, dass der Erscheinungstermin von "Star Wars: Galactic Racer" schon durchgesickert ist. So könnte das Rennspiel im Oktober erhältlich sein.

Stein des Anstosses ist eine Angabe bei Steam. Dort war nämlich kurzzeitig zu lesen, dass einzelne Items der Deluxe Edition von "Star Wars: Galactic Racer" ab 6. Oktober verfügbar sein werden. Gut möglich, dass die offizielle Enthüllung des Releasetermins dann zum Star Wars Day am 4. Mai erfolgt.

Bereits im Februar hatte Fuse Games erklärt, dass man bei der Entwicklung von "Star Wars: Galactic Racer" auf Erfahrungen aus "Burnout" zurückgreift. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Star Wars: Galactic Racer" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember angekündigt worden.