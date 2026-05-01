Star Wars: Galactic Racer: Termin steht fest

Fuse Games hat den Releasetermin für "Star Wars: Galactic Racer" verkündet. Einen Release Date Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Demnach wird "Star Wars: Galactic Racer" ab 6. Oktober erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest und weitere Versionen, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Besagtes Erscheinungsdatum hatte Anfang der Woche bereits als Gerücht die Runde gemacht, nachdem man kurzzeitig bei Steam lesen konnte, dass an diesem Tag einige Items der Deluxe Edition verfügbar sein werden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Star Wars: Galactic Racer" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang mit atmosphärischen Szenen auf das futuristische Rennspiel ein.

"Star Wars: Galactic Racer" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember angekündigt worden.