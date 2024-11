Baldiger Early Access für die PC-Version von Star Wars: Hunters

Zynga kündigt den Early-Access-Start für die PC-Fassung von "Star Wars: Hunters" an. Zuvor gehen jedoch noch zwei Playtests über die Bühne.

Besagte Playtests für die PC-Umsetzung von "Star Wars: Hunters" finden vom 13. bis 16. Dezember und vom 10. bis 13. Januar 2025 statt. Registrierungen dafür sind bereits an dieser Stelle möglich. Im Early Access ist der Titel dann ab 27. Januar 2025 verfügbar. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

"Star Wars: Hunters" erlaubt es uns, in Echtzeit gemeinsam per Cross-Play an Orten aus dem Star Wars-Universum zu kämpfen. Wir treten dabei Gruppen aus vollkommen neuen und klassischen Figuren bei, darunter verwegene Kopfgeldjäger, Helden der Rebellion und Imperiale Sturmtruppen. Mit ihnen können wir in die dynamische, actiongeladene und optisch imposante Galaxis von Star Wars eintauchen.

"Star Wars: Hunters" ist bereits seit 4. Juni für iOS, Android und Switch erhältlich.