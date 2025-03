Aus für Star Wars: Hunters

Das noch nicht einmal vor einem Jahr veröffentlichte "Star Wars: Hunters" wird es bald nicht mehr geben. Denn Entwicklerstudio Zynga hat gerade mitgeteilt, dass der Hero Shooter für Nintendo Switch und Mobile eingestellt wird. Die Einstellung des Live Service Shooters soll, wie wir aus einer Ankündigung auf der Website erfahren, in Stufen vonstattengehen.

We thank all of our Hunters for joining us on Vespaara. For more information, please visit our blog post and FAQ. #StarWarsHunters



(https://t.co/RaeAeAomdz) pic.twitter.com/IFdHfWQvrj