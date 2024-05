Star Wars: Hunters terminiert

Nach einigen Verschiebungen hat Zynga nun einen konkreten Releasetermin für "Star Wars: Hunters" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr so furchtbar lange gedulden.

Konkret ist "Star Wars: Hunters" ab 4. Juni für iOS, Android und Switch erhältlich. Ein neuer Trailer zu dem Actiontitel begleitet das freudige Ereignis.

"Star Wars: Hunters" erlaubt es uns, in Echtzeit gemeinsam per Cross-Play an Orten aus dem Star Wars-Universum zu kämpfen. Wir treten dabei Gruppen aus vollkommen neuen und klassischen Figuren bei, darunter verwegene Kopfgeldjäger, Helden der Rebellion und Imperiale Sturmtruppen. Mit ihnen können wir in die dynamische, actiongeladene und optisch imposante Galaxis von Star Wars eintauchen.

"Star Wars: Hunters" war im Februar 2021 angekündigt worden.