Star Wars Jedi: Survivor für PS4 & Xbox One terminiert

Vor ziemlich genau einem Jahr berichteten wir bereits an dieser Stelle darüber, dass "Star Wars Jedi: Survivor" auch für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Nun wurden die Portierungen konkret terminiert.

So gibt Respawn Entertainment bekannt, dass "Star Wars Jedi: Survivor" am 17. September auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird. Die Umsetzungen umfassen diverse Optimierungen, welche die Hardwarekapazität beider Konsolen maximieren. Zudem erhält die PC-Version in den kommenden Wochen ein Update, das die technische Leistung und Steuerung optimiert sowie verschiedene Quality-of-Life Verbesserungen enthält.

"Star Wars Jedi: Survivor" spielt fünf Jahre nach "Star Wars Jedi: Fallen Order". Cal Kestis entwickelt sich als Jedi und entzieht sich der Verfolgung durch das Imperium. Gemeinsam mit seinem Gefährten BD-1 an seiner Seite schliesst er sich mit Verbündeten zusammen, die ihm bei seiner Suche helfen. Dazu gehören etwa Söldner Bode Akuna (Noshir Dalal) und das Ex-Mitglied der Crew Cere Junda (Debra Wilson). Ausserdem stehen Cal frische Bewegungsoptionen zur Verfügung, um die Gefahren zu navigieren, denen er bei der Erkundung von vertrauten und neuen Welten über die Galaxis hinweg ausgesetzt ist.

"Star Wars Jedi: Survivor" ist bereits seit dem 28. April 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.