Wie bereits angekündigt, bessert Respawn Entertainment bei "Star Wars Jedi: Survivor" weiter nach. Jetzt ist der vierte Patch für das Action-Adventure vorgestellt worden.

Besagter vierter Patch für "Star Wars Jedi: Survivor" ist schon für die Next-Gen-Konsolen verfügbar und wird in dieser Woche auch noch für den PC erscheinen. Wie wir es gewohnt sind, optimiert er den Titel an vielen Stellen und behebt Fehler. Die kompletten englischen Patchnotes könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Star Wars Jedi: Survivor" spielt fünf Jahre nach "Star Wars Jedi: Fallen Order". Cal Kestis entwickelt sich als Jedi und entzieht sich der Verfolgung durch das Imperium. Gemeinsam mit seinem Gefährten BD-1 an seiner Seite schliesst er sich mit Verbündeten zusammen, die ihm bei seiner Suche helfen. Dazu gehören etwa Söldner Bode Akuna (Noshir Dalal) und das Ex-Mitglied der Crew Cere Junda (Debra Wilson). Ausserdem stehen Cal frische Bewegungsoptionen zur Verfügung, um die Gefahren zu navigieren, denen er bei der Erkundung von vertrauten und neuen Welten über die Galaxis hinweg ausgesetzt ist.

"Star Wars Jedi: Survivor" erschien am 28. April für PS5, Xbox Series X und den PC.