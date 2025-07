Star Wars Outlaws 2 war von Ubisoft geplant

"Star Wars Outlaws" blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, was zuletzt auch aus finanzieller Perspektive von CEO Yves Guillemot bestätigt wurde. Dies allein sind Anzeichen dafür, dass die Chancen für einen Nachfolger schlecht stehen. Eine Bestätigung kommt aber auch von dem Brancheninsider Tom Henderson.

So berichtet Henderson in einem kürzlich erschienenen Podcast, dass ein Sequel zu "Star Wars Outlaws" ursprünglich von Ubisoft geplant war, jedoch gestrichen wurde. Demnach wurde das Spiel in Hinblick auf den ausbleibenden Erfolg des Originals bereits in der Vorproduktionsphase abgesagt.

Während die Verkäufe hinter den Erwartungen blieben, erreichte das Spiel trotzdem eine solide Bewertung auf Metacritic von 76. Auch wird "Star Wars Outlaws" ständig verbessert und erhielt bereits zahlreiche DLCs, wie zuletzt "A Pirate’s Fortune".