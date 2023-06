Erstes Gameplay von Star Wars Outlaws

Heute gab Ubisoft auf der Ubisoft Forward in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games einen ersten Einblick in das Gameplay von "Star Wars Outlaws", dem ersten Open World "Star Wars"-Spiel, das im Jahr 2024 auf Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und Windows PC erscheinen wird.

"Star Wars Outlaws" wird unter der Leitung von Massive Entertainment entwickelt und lädt die Spieler ein, die "Star Wars"-Galaxie wie nie zuvor zu erleben – in einer einzigartigen Geschichte, die zwischen der Handlung von "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" und "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielt. Während das Galaktische Imperium unerbittlich die endgültige Niederlage der Rebellenallianz verfolgt, floriert die kriminelle Unterwelt. Fans werden in die Rolle der gerissenen Gesetzlosen Kay Vess, die von Humberly González dargestellt wird, und ihres treuen Begleiters Nix, gesprochen von Dee Bradley Baker ("Star Wars: The Bad Batch"), schlüpfen, während sie einen der grössten Raubüberfälle durchführen, den der Outer Rim je gesehen hat. Auf der Suche nach einem Weg, um ein neues Leben zu beginnen, begleiten die Spieler: Kay und Nix, die sich durch die Verbrechersyndikate der Galaxis kämpfen, stehlen und betrügen und sich dabei zu den meistgesuchten Outlaws der Galaxis hocharbeiten.

Die gerissene Gesetzlose Kay Vess und ihr Gefährte Nix reisen quer durch die Galaxie zu verschiedenen vertrauten und neuen Orten; vom feuchten Dschungel von Akiva bis zur windgepeitschten Savanne von Toshara. Kay erkundet geschäftige Städte und Cantinas, rast mit ihrem Speeder durch weitläufige Landschaften und steuert ihr Schiff, die Trailblazer, durch die Weiten des Weltraums. Wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, hilft ihnen die Trailblazer auch bei Verfolgungsjagden, Ausweichmanövern und Angriffen, um in spannenden Luftkämpfen mit dem Imperium und anderen Gegnern die Oberhand zu gewinnen.

Kay und Nix sind in der Lage jede Situation zu ihren Gunsten zu wenden: Sie können im Verborgenen agieren und Gadgets einsetzen, um unentdeckt Wertsachen zu stehlen, Feinde mit einem gut getimten Manöver ablenken oder sich in brenzligen Situationen auf ihrer Reise in einen Blaster-Kampf stürzen. Kay und Nix werden sich unterwegs mit einer Reihe von Outlaws zusammenschliessen, darunter der kampferprobte Droide ND-5, gesprochen von Jay Rincon. Während sie kostbare Waren stehlen, geheime Orte infiltrieren und ihre Feinde überlisten, müssen sie ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen, denn jeder Schritt auf ihrer Reise hat Einfluss auf Kays sich ständig verändernden Ruf.