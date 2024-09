Star Wars Outlaws Patch 1.1.2 verfügbar

Ubisoft hat Patch 1.1.2 für "Star Wars Outlaws" veröffentlicht. Gleichzeitig erfahren wir auch, was sich damit in dem Action-Adventure ändert.

So sollten die von vielen Spielern kritisierten Stealth-Sequenzen von "Star Wars Outlaws" nun um einiges zugänglicher sein. Ausserdem werden Cross-Progression und Cross-Saving ab jetzt unterstützt. An die Beseitigung von Bugs und die Durchführung von Optimierungen wurde natürlich auch gedacht. Sämtliche Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Star Wars Outlaws" wird unter der Leitung von Massive Entertainment entwickelt und lädt die Spieler ein, die "Star Wars"-Galaxie wie nie zuvor zu erleben – in einer einzigartigen Geschichte, die zwischen der Handlung von "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" und "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielt. Während das Galaktische Imperium unerbittlich die endgültige Niederlage der Rebellenallianz verfolgt, floriert die kriminelle Unterwelt.

Fans werden in die Rolle der gerissenen Gesetzlosen Kay Vess, die von Humberly González dargestellt wird, und ihres treuen Begleiters Nix, gesprochen von Dee Bradley Baker ("Star Wars: The Bad Batch"), schlüpfen, während sie einen der grössten Raubüberfälle durchführen, den der Outer Rim je gesehen hat. Auf der Suche nach einem Weg, um ein neues Leben zu beginnen, begleiten die Spieler: Kay und Nix, die sich durch die Verbrechersyndikate der Galaxis kämpfen, stehlen und betrügen und sich dabei zu den meistgesuchten Outlaws der Galaxis hocharbeiten.

"Star Wars Outlaws" erschien am 30. August für PS5, Xbox Series X und den PC.