Star Wars Outlaws: Technik-Analyse zur Switch-2-Portierung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der unlängst veröffentlichten Swich-2-Version von "Star Wars Outlaws" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der Switch-2-Umsetzung von "Star Wars Outlaws" über 13 Minuten lang analysiert. Dabei lobt man vor allem die, gemessen an der Hardware, sehr schicken Ray-Tracing-Effekte und spricht von einer aussergewöhnlichen Portierung. Im direkten Vergleich mit den übrigen Plattformen sind aber natürlich Unterschiede zu sehen, wobei sich diese in überschaubaren Grenzen halten.

Bereits im Juli erfuhren wir, dass eigentlich auch ein Nachfolger von "Star Wars Outlaws" erscheinen sollte. Dieser wurde jedoch später von Ubisoft gecancelt.

"Star Wars Outlaws" erschien am 30. August 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgte am 4. September.