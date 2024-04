Star Wars Outlaws ohne typische Ubisoft Open-World Türme

Wer Open-World-Games von Ubisoft spielt, wird es kennen. Um eine Region auf der Karte freizuschalten, muss man seit dem originalen "Assassin's Creed" in der Regel einen Aussichtsturm finden, und diesen erklimmen. Wie wir nun erfahren, werden Kay Vess und Nix in "Star Wars Outlaws" dies wohl nicht tun müssen, um die Map aufzudecken. Laut Brian Shea von Game Informer bricht Ubisoft nämlich in dem ersten "Star Wars" Open-World-Titel mit dieser Tradition, wie er uns nach einem Interview mit Entwicklern von Massive Entertainment über X/Twitter wissen lässt.

In einer anderen Meldung erfahren wir, dass wir in Jabba der Hutt(e) in "Star Wars Outlaws" wohl nur in einem DLC antreffen werden. Dies berichtet die spanische Website Areajugones, nachdem diese den Hinweis auf Ubisofts Website zum Spiel gefunden hat. Dass kostenpflichte DLCs bereits am ersten Tag zu Release gekauft werden müssen, ist eine Praxis, die zuletzt auch bei "Dragon's Dogma 2" in Kombination mit Mikrotransaktionen stark kritisiert wurde. Wer am 30. August beziehungsweise drei Tage früher mit einer Premiumedition bereits auf Jabba treffen will, wird dieser Meldung zufolge anstatt die 79.90 CHF beispielsweise die 119.90 CHF teure Goldedition benötigen (Link zu unserem Kooperationspartner WOG).