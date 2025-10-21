Neue Updates für Switch-2-Version von Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws ist unlängst für Nintendos Switch 2 erschienen – dennoch sieht Entwickler Ubisoft hier und da noch Nachholbedarf in Sachen Fixes, Patches und Optimierungen. Entsprechend haben die Macher nun das mittlerweile dritte Update (8979427.TU3) veröffentlicht, dessen Inhalte wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Unter anderem wurden einige Probleme innerhalb der Story behoben, die zwar nicht zu einem Softlock führten, Kay in bestimmten Kämpfen jedoch deutlich benachteiligten. Aufgrund möglicher Spoiler verweisen wir an dieser Stelle auf die offiziellen Patchnotes von Ubisoft.

Darüber hinaus gibt es erneut einige grafische Anpassungen und Ausbesserungen, die das Spielerlebnis auf Nintendos Hybridkonsole weiter verbessern sollen. Auch die allgemeine Stabilität wurde überarbeitet, ebenso wie das User Interface, bei dem unter anderem Gegner nicht korrekt angezeigt wurden, obwohl sie zuvor markiert waren.

Neben der Nintendo Switch 2 ist Star Wars Outlaws auch für PC, PlayStation und Xbox im Handel erhältlich.