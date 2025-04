Star Wars Zero Company bekommt ersten Trailer

Die vergangene Woche war eine gute für "Star Wars"-Fans. Denn mit der Star Wars Celebration gab es jede Menge Ankündigungen rund um die weit, weit entfernte Galaxie. So haben Entwicklerstudio Bit Reactor mit Electronic Arts und Lucasfilm Games einen Trailer zu "Star Wars Zero Company" mitgebracht. Bilder zu dem damals noch unbenannten rundenbasierten taktischen Einzelspieler-Titel wurden bereits vorab geleaked, wie wir an dieser Stelle berichteten. Erscheinen soll "Star Wars Zero Company" 2026 für PC, Xbox Series und PlayStation 5.

Über Star Wars Zero Company

"Befehlige einen Elitetrupp in der düsteren und authentischen Geschichte von STAR WARS Zero Company™, einem rundenbasierten taktischen Einzelspieler-Titel, der von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games entwickelt wird. Du trittst in den Wirren der Klonkriege in die Fussstapfen von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Republik, der die Kompanie Null anführt – eine unkonventionelle Gruppe von Söldnern aus verschiedenen Teilen der Galaxis.

Hawks und die Kompanie Null werden für eine Operation gegen eine aufkeimende Bedrohung rekrutiert, die die gesamte Galaxis verschlingen könnte. Um die Galaxis zu retten, muss Hawks ein Team aus zweifelhaften Verbündeten anführen, die ihre Differenzen überwinden müssen, um das nahezu Unmögliche möglich zu machen."