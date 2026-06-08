Star Wars Zero Company erscheint Ende August

In "Star Wars Zero Company" nehmt ihr an einem geheimen Konflikt teil, der während der Klonkriege stattfindet. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik und Anführer der Kompanie Null. Diese Truppe besteht aus verschiedenen Personen, darunter ein Klonsoldat, eine Mandalorianerin aus dem Verminoth-Clan und eine Jedi-Padawan. Gemeinsam müsst ihr Kundri Fathom aufhalten, die Anführerin eines Separatisten-Kults namens Unendliche Spirale.

Laut den beteiligten Studios kombiniert der Titel strategisches Gameplay mit der Handlung, um die Klonkriege aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Weiterhin bietet euch das Spiel die Möglichkeit zur Charakteranpassung, ein neues Schiff und Separatisten-Droiden.

"Unser Team hat alles in Zero Company gesteckt, was wir an Star Wars lieben. Mutige Charaktere, starkes Storytelling, beeindruckende Schauplätze und die emotionale Tiefe hinter den Konflikten in Star Wars haben uns geholfen, ein Erlebnis zu schaffen, das das Taktikgenre durch eine Kombination von vielschichtigem Gameplay und filmischer Eleganz voranbringt. Wir haben gemeinsam mit Lucasfilm Games eine authentische Star Wars-Story mit einzigartigen neuen Charakteren, umfangreicher Charakteranpassung, einem neuen Schiff, Separatisten-Droiden und vielem mehr erschaffen, das durchgehend im Konflikt der Klonkriege verwurzelt ist."

Greg Foertsch, CEO und Creative Director von Bit Reactor

"Star Wars Zero Company bietet ein völlig neues Erlebnis in der Galaxis und für unsere Fans. Es verbindet filmisches Storytelling mit strategischem Gameplay auf eine Weise, die für die Reihe frisch wirkt. Einige der interessantesten Geschichten entstehen aus neuen Perspektiven, und Zero Company beleuchtet die Klonkriege aus den tiefsten Schatten des Konflikts, durch eine völlig neue Linse, während es sich dennoch vollkommen authentisch für die den Fans bekannte Welt anfühlt."

Douglas Reilly, Vizepräsident und Geschäftsführer von Lucasfilm Games

Das rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel "Star Wars Zero Company" erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.