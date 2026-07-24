Star Wars Zero Company: Die Sprecher

und Auftritt auf der San Diego Comic Con angekündigt

Bit Reactor hat in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games einen Teil der Sprecherbesetzung für "Star Wars Zero Company" enthüllt. Zu den Stimmen des Spiels gehören Jonathan Freeman und Erica Luttrell als Hawks, Vic Michaelis als Runa Blask sowie Rekha Sharma als Fathom. Ausserdem kehren die erfahrenen "Star Wars"-Synchronsprecher Matt Lanter (Anakin Skywalker) und Dee Bradley Baker (Trick) zurück, die bereits in den Disney+-Serien "Star Wars: The Clone Wars" und "Star Wars: The Bad Batch" zu hören waren. Da das Team von Bit Reactor der Ansicht ist, dass ein Taktikspiel keine Kompromisse bei einer filmreifen Inszenierung eingehen sollte, bietet "Star Wars Zero Company" eine cineastische Präsentation, wie sie in diesem Genre nur selten zu finden ist. Dazu hat das Team eine starke Besetzung zusammengestellt, die Spieler:innen in einen angespannten, geheimen Konflikt im Schatten der Klonkriege eintauchen lässt.

"Star Wars Zero Company" erscheint am 27. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die vollständige Ankündigung zur Besetzung findet sich hier.

Einheiten von Kompanie Null:

Captain Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (F)

Trick: Dee Bradley Baker

Kabb Uppercut: JB Blanc

Jae Mordant: Judy Alice Lee

Tel-Rea 'Tel' Vokoss: Nicole Rainteau

Cly Kullervo: Alex McKenna

Luco Bronc: Jason Spisak

Besetzung & Gastauftritte:

Bennic Halloren: Leo Howard

Runa Blask: Vic Michaelis

Neesh Renark: Jim Pirri

M-3VO, "Meevo": DC Douglas

Anakin Skywalker: Matt Lanter

Gorga: Kevin Michael Richardson

Fathom: Rekha Sharma

Typhon: Hunter Smith

Visser: Dylan Kenin

Mitglieder der Besetzung nehmen zusammen mit den Entwicklern des Spiels während der San Diego Comic Con am 26. Juli 01:00-02:00 Uhr MESZ an einem Panel teil. Dieses bietet den Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen im Gespräch mit Narrative & Cinematic Director Aaron Contreras (Bit Reactor), Creative Executive Kelsey Sharpe (Lucasfilm) und vier der Darstellern, darunter Dee Bradley Baker, Jonathan Freeman, Vic Michaelis und Rekha Sharma.