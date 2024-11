Stardew Valley: Symphony of Seasons Konzerttournee

SOHO Live, das Live-Musikunternehmen mit Sitz in Tokio, welches sich auf die Entwicklung und Präsentation von Live-Konzerten mit Videospiel-und Anime-Musik spezialisiert hat, gab bekannt, dass die erfolgreiche Landwirtschaftssimulation "Stardew Valley" zu einer zweiten internationalen Konzerttournee in die Konzertsäle der Welt zurückkehrt.

Nach der überwältigenden Resonanz auf die erste Konzerttournee von "Stardew Valley", Festival of Seasons, die in Rekordzeit ausverkauft war, kehrt die Musik von "Stardew Valley" mit Symphony of Seasons in die Konzertsäle 2025/26 zurück.

Ein brandneues Konzert mit einem 35-köpfigen Orchester, wird Stardew Valley: Symphony of Seasons mit allen neuen Arrangements der Musik aus dem Spiel aufgeführt. Begleitet von einer Leinwand über der Bühne, auf der Gameplay aus dem Spiel zu sehen ist, können sich die Fans auch auf Originalinhalte freuen die unter der Aufsicht von ConcernedApe exklusiv für das Konzert erstellt wurden.

Die Konzertbesucher können sich darauf freuen, die beliebtesten Songs des Spiels zu hören, während sie die Farm im Laufe der Jahreszeiten wachsen sehen und einige der denkwürdigsten Orte von Pelikanstadt bis zur Schädelhöhle, von der Ingwerinsel bis zur Kattunwüste, vom U-Boot bis zum Turm des Zauberers und vieles mehr besuchen.

"Es war ein besonderes Erlebnis, die Musik von "Stardew Valley" bei der ersten Tournee live zu hören, umgeben von Fans von "Stardew Valley". Aber jetzt, mit Symphony of Seasons werden wir die Musik in einem grösseren und grossartigeren Rahmen hören, mit einem grösseren Orchester und zusätzlichen Liedern aus dem Spiel. Ich freue mich schon sehr darauf!"

Eric Barone (AKA ConcernedApe)

Auch dieses Mal sind die Fans wieder aufgerufen, in ihrem besten "Stardew Valley"-Cosplay zu kommen, um das Spiel zu feiern, und es wird auch neue exklusive Fanartikel zu kaufen geben.

Auf der offiziellen Stardew Valley-Konzert-Website findet ihr die Vorverkaufstermine und Vorverkaufszeiten für die einzelnen Termine.

Der Vorverkauf für die meisten Tourdaten beginnt am 25. November um 9:00 Uhr Ortszeit. Fans können auf der Stardew Valley Konzert-Website für den Newsletter anmelden, um den Vorverkaufs-Zugangscode zu erhalten. Code zu erhalten.

Die Tournee wird am 30. August 2025 in ConcernedApes Heimatstadt Seattle eröffnet und wird 18 Länder besuchen, bevor sie am 21. März 2026 in Hawaii endet.

Die Konzert-Termine in Europa (und der Schweiz!)