Stardew Valley: Schöpfer spricht über Sequel

Eric Barone, Schöpfer von "Stardew Valley", hat jetzt über einen möglichen Nachfolger der populären Lebenssimulation gesprochen. Dabei wurde schnell klar, dass diesbezüglich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

So sagt Barone, dass er die Idee eines "Stardew Valley 2" grundsätzlich weiterhin reizvoll findet, vor allem wegen der Möglichkeiten, eine neue Welt mit frischen Charakteren zu gestalten. Zeitweise hatte er bereits an einer Fortsetzung des Farming-Simulators gearbeitet, entschied sich dann aber zugunsten von "Haunted Chocolatier", die Entwicklung zu pausieren.

Zudem räumt Barone ein, dass Fans stark an Pelican Town und seine Bewohner gebunden sind, was eine völlig neue Besetzung herausfordernd machen könnte. Alternativ könnte ein Nachfolger auch bestehende Figuren in einem frischen Abenteuer einbinden. Barone betont zudem, dass er sich vorstellen kann, die Fortsetzung irgendwann umzusetzen, wobei er das Team dabei motivierend in die Arbeit einbeziehen möchte, aber aktuell noch keine konkreten Pläne dafür bestehen.

"Stardew Valley" ist für PS4, Xbox One, Switch, Switch 2, PlayStation Vita, iOS, Android und den PC erhältlich.