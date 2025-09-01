Stardew Valley: Update 1.7 kommt

Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone hat enthüllt, dass sich Update 1.7 für "Stardew Valley" in der Mache befindet. Wir haben alle bisher verfügbaren Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Konkret schreibt Eric "ConcernedApe" Barone bei X (ehemals Twitter), dass Update 1.7 für "Stardew Valley" in Entwicklung ist. Zu einem diesbezüglichen Releasetermin wollte er noch nichts sagen und nicht einmal eine diesbezügliche Schätzung abgeben. Bezüglich konkreter Inhalte wird ebenfalls nichts verraten, aber nach den Erfahrungen der Vergangenheit können wir gesichert sagen, dass die Lebenssimulation auch durch das kommende Update garantiert ein ganzes Stück weitergebracht wird.

Im vergangenen November war Update 1.6.9 für "Stardew Valley" veröffentlicht worden. Wenig später erfuhren wir, dass die Mobile-Version heimlich um einen experimentellen Modus ergänzt worden war.

"Stardew Valley" ist für PS4, Xbox One, Switch, Vita, iOS, Android und den PC erhältlich.