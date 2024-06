Starfield-Erweiterung enthüllt

Bethesda Game Studios hat heute die ersten Details zu "Starfield: Shattered Space", der neuen Story-Erweiterung für "Starfield", enthüllt. Eine mysteriöse Macht erschüttert die Stadt Dazra, die Hauptstadt der verborgenen Heimatwelt von Haus Va'ruun. Spüret einer Angst einflössenden kosmischen Bedrohung hinterher, erkundet einen neuen Planeten und findet einzigartige Waffen, Raumanzüge und Ausrüstung in diesem brandneuen Abenteuer.

Zudem wurde beim heutigen Showcase das Juni-Update für "Starfield" angekündigt. Das Update kann ab heute für PC und Konsole heruntergeladen werden und umfasst "Creations", neue Kopfgeldjagd-Funktionen, brandneue Quests mit der Trackerallianz, verbessertem Nahkampf und mehr.

"Creations" führt ausserdem offizielle Mod-Unterstützung in "Starfield" ein. Ihr könnt jetzt neue Inhalte von Creatorn und Bethesda Game Studios direkt im Spiel über das Menü "Kreationen" entdecken und spielen. Das Creation Kit, das offizielle Toolkit für "Starfield", kann ab sofort kostenlos auf Steam heruntergeladen werden und legt die Macht zur Erstellung neuer Inhalte in die Hände der Community. Jeder in der Community kann Kreationen erstellen und sie auf die Kreationsplattform hochladen.