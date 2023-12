Starfield bekommt bald neue Fortbewegungsmöglichkeiten

Bethesda hat sich bei Reddit zur Zukunft von "Starfield" geäussert. Dabei wurden unter anderem neue Fortbewegungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt.

Um was es sich dabei genau handelt, wurde noch nicht verraten, aber irgendwann im Laufe des nächsten Jahres werden wir diesbezüglich schlauer sein. Dasselbe gilt für Maps der einzelnen Städte und die Unterstützung von Mods. Klar ist auf jeden Fall, dass für Spieler von "Starfield" spannende Wochen und Monate bevorstehen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September für Xbox Series X und den PC.