Starfield bekommt frische Inhalte

Nachdem es in letzter Zeit eher ruhig um das Universum von "Starfield" war, hat sich nun einiges getan. Konkret hat Todd Howard von Bethesda frische Inhalte in Aussicht gestellt.

So wird bereits innerhalb der nächsten Tage bzw. noch in dieser Woche ein weiteres kostenloses Update für "Starfield" vorgestellt. Für dieses wird es dann, wie gewohnt, erstmal eine Beta geben, in deren Rahmen es auf Herz und Nieren geprüft werden kann.

Zudem nannte Howard ein Releasefenster für die Shattered-Space-Erweiterung von "Starfield". Demnach wird diese irgendwann im Herbst verfügbar sein und unter anderem neue Story-Inhalte und Ausrüstung ergänzen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.